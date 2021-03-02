Норвежский лыжник раскрыл план борьбы с Большуновым в индивидуальной гонке

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер раскрыл план борьбы с Александром Большуновым в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.

По его словам, для победы необходимо держаться немного позади 24-летнего россиянина.

«Надеюсь, что мы сможем взять реванш у Большунова. Будет интересно. Необходимо провести гонку хорошо и ровно.

Трудно предсказать, как он будет строить тактику. Мы стартуем довольно поздно, поэтому я рассчитываю, что к этому времени что-то уже случится», — сказал Крюгер в эфире телеканала NRK.

Ранее российский лыжник Глеб Ретивых признал, что мог допустить ошибку в командном спринте на чемпионате мира в Обертсдорфе.