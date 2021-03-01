Шлеменко — об отказе драться на голых кулаках: не хочу участвовать во фриковых боях

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко признался, что ему поступало предложение провести поединок на голых кулаках.

По словам 36-летнего бойца, его не привлекает перспектива драться в поп-MMA.

«По боксу предлагали выступить и на голых кулаках. Но у них больше фриковые предложения, не хочу в них участвовать. Это моя тема, если будет интересное предложение, соперник нормальный. Но зачем мне участвовать в полуфриковых боях?» – цитирует Шлеменко ТАСС.

В последний раз Шлеменко выходил в клетку в декабре 2019 года. Тогда россиянин одержал победу над Дэвидом Бранчем на турнире RCC.

Ранее Шлеменко анонсировал следующий поединок.