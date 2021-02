Альварес отправил в нокаут Йылдырыма и защитил титул чемпиона WBC и WBA

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес успешно защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Спортсмен на арене Hard Rock Stadium в Майами одолел турецкого претендента Авни Йылдырыма. Поединок завершился в третьем раунде после того, как угол 29-летнего атлета выбросил полотенце.

Отметим, что для латиноамериканца эта защита чемпионских поясов была первой.

Ранее сообщалось, что французский боец Сирил Ган одолел суринамского спортсмена Жаирзиньо Розенструйка в главном бою UFC Fight Night 186.

The moment that secured the win for Canelo pic.twitter.com/mxofve7qMj