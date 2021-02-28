Тренер «Челси» Тухель заявил о намерении обыграть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» поделился планами на матч 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», передает официальный сайт «синих».

Команды сразятся 28 февраля, начало матча — 19.30 по московскому времени. Тухель заявил, что намерен обыграть «красных дьяволов» на их поле.

«Нам многое предстоит сделать, но мы находимся в хорошей форме. Стать первой командой, которая обыграет «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне АПЛ на своем поле, – серьезное испытание», — заявил специалист.

Перед 26-м туром «Манчестер Юнайтед» идет на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков. «Челси» расположился на пятой строчке, набрав 45 баллов.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Тухель рассказал о худшем поражении в своей карьере.