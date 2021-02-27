Экс-игрок «Спартака» высказался о возвращении Промеса в команду

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса в столичную команду, передает «Плеймейкер».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. Затем он перешел в «Севилью», которая продала его в «Аякс». Уже из амстердамского клуба он вернулся в российскую команду, подписав контракт на 3,5 года.

«Но большой вопрос: готов ли он показывать прежний уровень сейчас? Тогда «Спартак» был для Промеса трамплином в Европу. В итоге он классной игрой заработал себе трансфер в топ-клуб – «Севилью», — заявил Аленичев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» показал первую тренировку Промеса после возвращения.