Месси установил новый рекорд «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд клуба по количеству матчей в Ла Лиге.



Футболист вышел на поле в игре с «Кадисом». Эта встреча стала 506-й для форварда. По этому показателю он обогнал Хави (505).



Свою первую игру в чемпионате Испании Месси провел в октябре 2004 года против «Эспаньола».

Ранее в «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с Месси.