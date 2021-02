Компания-производитель ракеток поздравила Джоковича с победой на Australian Open

Компания-производитель ракеток, с которой сотрудничает Новак Джокович, поздравила в своем Twitter серба с победой на Australian Open.



«Поздравляем Новака. Рекордное девятое чемпионство на Australian Open», — говорится в сообщении.



Интересно, что финальный матч пройдет только 21 февраля. Соперником Джоковича станет россиянин Даниил Медведев.

Ранее Евгения Медведева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open.

HEAD getting aHEAD of themselves... #AusOpen pic.twitter.com/hJSxPaQuC2