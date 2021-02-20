Компания-производитель ракеток поздравила Джоковича с победой на Australian Open
Андрей Черников
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Компания-производитель ракеток, с которой сотрудничает Новак Джокович, поздравила в своем Twitter серба с победой на Australian Open.
«Поздравляем Новака. Рекордное девятое чемпионство на Australian Open», — говорится в сообщении.
Интересно, что финальный матч пройдет только 21 февраля. Соперником Джоковича станет россиянин Даниил Медведев.
Ранее Евгения Медведева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open.
HEAD getting aHEAD of themselves... #AusOpen pic.twitter.com/hJSxPaQuC2— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 19, 2021