Газизов рассказал, как его просили остаться в «Спартаке»
Антон Борисов
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об уходе из клуба.
Газизов заявил, что произошедшее является не увольнением, а коллективным решением.
«Когда ты находишься в клубе и ты на первых ролях, ты должен принимать решения. Ты обязан это делать! Мне предлагалось: останься и получай зарплату. Я отказался», — сказал Газизов в YouTube-программе «Коммент.Шоу».
Также экс-гендиректор поблагодарил владельца красно-белых Леонида Федуна за то, что он с пониманием отнесся к уходу.
Ранее бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о Газизове.