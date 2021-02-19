Газизов рассказал, как его просили остаться в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об уходе из клуба.

Газизов заявил, что произошедшее является не увольнением, а коллективным решением.

«Когда ты находишься в клубе и ты на первых ролях, ты должен принимать решения. Ты обязан это делать! Мне предлагалось: останься и получай зарплату. Я отказался», — сказал Газизов в YouTube-программе «Коммент.Шоу».

Также экс-гендиректор поблагодарил владельца красно-белых Леонида Федуна за то, что он с пониманием отнесся к уходу.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о Газизове.