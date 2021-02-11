Биатлонистку Куклину забрали на допинг-контроль в 7 утра

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что допинг-офицеры пришли к ней в номер рано утром.

«Время — семь утра. Как вы думаете, где я сижу уже? На допинг-контроле. Надеюсь, что утро все равно хорошее. Желаю всем хорошего дня и позитива», — рассказала Куклина в сторис Instagram.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее бывшая шведская биатлонистка напомнила о допинговом прошлом Александра Логинова.