Наставник «Барселоны»: Ибрагимович заслуживает всего

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман похвалил лидера «Милана» Златане Ибрагимовиче.

Голландский специалист заметил, что не удивлен успехами шведского форварда.

«Я не удивлен тем, чего достиг Златан. Я работал с ним в «Аяксе», и уже тогда его потенциал был очевиден. Ибрагимович — один из лучших нападающих, несмотря на свой возраст. Он по-прежнему хорош. У Златана менталитет победителя. Приятно видеть, что он смог много достичь с разными командами. Ибрагимович заслуживает всего», — цитирует голландца Football Italia.

К слову, в настоящий момент «Милан» рассматривает вариант продления соглашения с 39-летним Ибрагимовичем, в сезоне-2020/21 забившем 16 мячей и отдавшем две результативные передачи.

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