Депутат Лебедев сравнил Большунова с Кокориным

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев сравнил лыжника Александра Большунова с футболистом Александром Кокориным, передает «СЭ».

Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова на финише эстафетной гонки, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии. Сборную России дисквалифицировали, лишив бронзовой медали.

Лебедев отметил, что Кокорин отдыхал в клубах, катался на иномарках, успел отсидеть в тюрьме, но сейчас все обсуждают, как он заиграет в итальянской «Фиорентине».

«А Большунов совершил лишь один поступок, несравнимый по тяжести с остальными поступками. Ничего страшного не произошло», — сказал Лебедев.

Ранее Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на Большунова после этапа Кубка мира.