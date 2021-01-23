Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Миланом»
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Милан» и бергамская «Аталанта» определились со стартовыми составами на матч 19-го тура чемпионата Италии.
Стартовый состав «Милана»: Доннарумма, Калабрия, Калулу, Кьер, Тео Эрнандес, Кессье, Тонали, Кастильехо, Мейте, Леао, Ибрагимович.
Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.
Встреча пройдет Милане. Начало — 20.00 мск.
Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре Миранчука.
close