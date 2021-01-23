Игрок ЦСКА Влашич назвал задачи команды в РПЛ

Игрок московского ЦСКА Никола Влашич назвал задачи клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Bobsoccer.

«Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, что мы можем бороться. С «Зенитом» у нас еще будет домашняя игра. Все время нужно смотреть только вперед», — сказал Влашич.

Также он отметил, что ему хочется выиграть Кубок России.



Ранее Влашич рассказал об изменениях на сборах в Испании.