Каррера: я никогда не забывал «Спартак»
Андрей Черников
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Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера признался в том, что никогда не забывал столичный клуб, передает ilposticipo.it.
«Никогда не забывал Россию и «Спартак», потому что это был мой первый опыт работы менеджером. Я пошел туда после пяти лет работы ассистентом Антонио Конте», — сказал Каррера.
Специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.
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