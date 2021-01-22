Каррера: я никогда не забывал «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера признался в том, что никогда не забывал столичный клуб, передает ilposticipo.it.

«Никогда не забывал Россию и «Спартак», потому что это был мой первый опыт работы менеджером. Я пошел туда после пяти лет работы ассистентом Антонио Конте», — сказал Каррера.



Специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.

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