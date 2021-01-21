Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне может пропустить матч с «Ливерпулем»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне
игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне
Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может пропустить из-за травмы матч 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщает The Athletic.

По информации издания, у спортсмена диагностировано повреждение подколенного сухожилия, которое бельгиец получил в перенесенном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против бирмингемской «Астон Виллы» (2:0). Ожидается, что на восстановление игроку понадобятся 2-3 недели.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 7 февраля на стадионе «Энфилд».

Ранее Де Брейне попал в символическую сборную 2020 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).