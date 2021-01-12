Шашилов оценил выступление Мироновой в смешанной эстафете в Оберхофе

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление Светланы Мироновой в смешанной эстафете в Оберхофе, передает RT.

Напомним, россияне заняли первое место.

«В последних стартах она начала четко понимать, почему в гонке случается та или иная ошибка. В смешанной эстафете была проделана изумительная работа. Это лучшая гонка в ее жизни», — сказал Шашилов.



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