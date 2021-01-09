Матч чемпионата Испании перенесен из-за снегопада в Мадриде

Матч 18-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао перенесен из-за сильного снегопада в столице Испании, сообщается на официальном сайте турнира.

8 января «Атлетик» вылетел в Мадрид, однако самолету не удалось совершить посадку, и команда вернулась обратно в Бильбао. Новая дата проведения матча будет объявлена в ближайшие дни.

Встреча между «Атлетико» и «Атлетиком» была запланирована на 9 января. После 15 матчей чемпионата Испании столичный клуб лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 38 очков. Команда из Бильбао располагается на девятой строчке. В ее активе 21 балл после 18 игр.

Ранее сообщалось, что матч 17 тура Английской премьер-лиги «Бернли» — «Фулхэм» отменен.