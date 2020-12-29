Ловчев призвал отпороть Кокорина ремнем

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре Александра Кокорина за красно-белых, передает «СЭ» .

«Надо снять ремень, отпороть его хорошенечко, чтобы он стал умнее в этой жизни. Без сомнения, он умеет играть, но пока не играет — по каким причинам?» — сказал Ловчев.

Также Ловчев отметил, что, если у Кокорина травма, то надо привести его в порядок и заставить играть лучше.



Ранее казанский «Рубин» отказался от идеи подписания Кокорина.