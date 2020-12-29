Ловчев призвал отпороть Кокорина ремнем
Андрей Черников
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Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре Александра Кокорина за красно-белых, передает «СЭ» .
«Надо снять ремень, отпороть его хорошенечко, чтобы он стал умнее в этой жизни. Без сомнения, он умеет играть, но пока не играет — по каким причинам?» — сказал Ловчев.
Также Ловчев отметил, что, если у Кокорина травма, то надо привести его в порядок и заставить играть лучше.
Ранее казанский «Рубин» отказался от идеи подписания Кокорина.