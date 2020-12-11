Вице-президент ISU прокомментировал отмену ЧЕ по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, передает «РБК-Спорт».

Соревнования должны были пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года.



«Общая ситуация в мире только ухудшается. Мы пришли к этому решению с большим сожалением. Обстоятельства не позволили сохранить турнир», — заявил Лакерник.

Ранее чемпионат Европы по фигурному катанию был отменен.