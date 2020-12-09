Фернандес назвал сильнейшего игрока РПЛ
Карен Саркисян
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес назвал сильнейшего игрока Российской премьер-лиги, передает «Комсомольская правда».
По словам футболиста, полузащитник ЦСКА Никола Влашич — это самый сильный футболист, которого он видел в РПЛ за все годы.
Фернандес отмечает, что рядом с полузащитником ЦСКА можно поставить только Халка из петербургского «Зенита», но он приехал в Россию уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года.
«Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе», — добавил он.
Никола Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. В 67 матчах за московский клуб полузащитик забил 23 мяча.
Ранее защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину.