Фернандес назвал сильнейшего игрока РПЛ

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес назвал сильнейшего игрока Российской премьер-лиги, передает «Комсомольская правда».

По словам футболиста, полузащитник ЦСКА Никола Влашич — это самый сильный футболист, которого он видел в РПЛ за все годы.

Фернандес отмечает, что рядом с полузащитником ЦСКА можно поставить только Халка из петербургского «Зенита», но он приехал в Россию уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года.

«Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе», — добавил он.

Никола Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. В 67 матчах за московский клуб полузащитик забил 23 мяча.

Ранее защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину.