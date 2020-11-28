Дзюба может не сыграть в матче с «Брюгге» в ЛЧ

Игрок петербургского «Зенита» Артем Дзюба может не сыграть в матче с бельгийским «Брюгге» в Лиге чемпионов, которая состоится 2 декабря, передает «СЭ».

Форварду предстоит пройти медобследование.

Напомним, футболист был заменен на 90-й минуте матча против тульского «Арсенала» из-за повреждения. Также не полетит в Бельгию Магомед Оздоев. Участие в игре Вячеслава Караваева остается под вопросом. Он еще восстанавливается от травмы ноги.

На матч с бельгийцами полетит Дуглас Сантос. В матче с «Арсеналом» ему дали отдохнуть.

Ранее Дзюба получил травму в игре с «Арсеналом».