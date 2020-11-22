Траньков рассказал об американской мании величия

Экс-фигурист Максим Траньков высказался об американском журналисте Филиппе Херше, который раскритиковал антикоронавирусные меры на московском этапе Гран-при, передает «СЭ».

«Он может жаловаться куда угодно. Это даже формально этап, который проводит федерация — хозяйка соревнований. Это мания величия у американцев. Они думают, что лучше всех все знают», — сказал Траньков.

Напомним, российский этап Гран-при проходит в Москве с 20 по 22 ноября.



Ранее Траньков прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой на российском этапе Гран-при.