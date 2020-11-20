Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о вреде большого спорта для здоровья, передает GQ.

«Большой спорт — это не про здоровье. Здесь могут быть физические и психологические травмы. Мы стараемся быть в постоянном контакте с детьми. Обсуждаем и проговариваем какие-то моменты», — сказал специалист.

Напомним, с 20 по 22 ноября состоится московский этап Гран-при по фигурному катанию.



Ранее Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве.