Ягудин назвал имя лучшего тренера по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе являются лучшими тренерами по фигурному катанию.

«Татьяна Анатольевна Тарасова. Это моя вторая мама, которая дала мне дорогу в будущую жизнь. Этери Тутберидзе — признанный лучший тренер, величайший наставник», — сказал Ягудин в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Ягудин отметил, что Евгений Плющенко только начинает, но он хочет, чтобы у него все получилось.



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