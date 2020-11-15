Fan ID можно будет сделать через Госуслуги

Fan ID можно будет сделать через портал Госуслуг. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, подобный формат сделает оформление специального разрешения на посещение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) удобным и комфортным.

Напомним, что система индентификации зрителей Fan ID использовалась в России во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру защитника Серхио Рамоса в матче Лиги наций против национальной команды Швейцарии.