Fan ID можно будет сделать через Госуслуги
Вадим Балканов
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Fan ID можно будет сделать через портал Госуслуг. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, подобный формат сделает оформление специального разрешения на посещение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) удобным и комфортным.
Напомним, что система индентификации зрителей Fan ID использовалась в России во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру защитника Серхио Рамоса в матче Лиги наций против национальной команды Швейцарии.