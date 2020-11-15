Вратарь сборной Швейцарии поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Испании

Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Испании в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Швейцарии отличился Ремо Фройлер.

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер отразил пенальти на 57-й и 80-й минуте игры и поделился впечатлениями от матча, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По мнению вратаря, швейцарской команде многое удавалось, но во втором тайме чувствовалось, что она играет против сборной Испании. Зоммер отмечает, что напряжение было велико, но сборная Швейцарии выстояла, играя хорошо в защите.

«В целом мы с задачей справились и очень этим гордимся», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная Франции обеспечила себе путевку в финальный турнир Лиги наций.