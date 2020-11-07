Загитова чисто исполнила новый показательный номер

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова чисто откатала новый показательный на гала-концерте фестиваля «Влюбленные в фигурное катание». Об этом сообщает Sports.ru.

18-летняя спортсменка безошибочно исполнила тройной флип и тройной лутц.

Напомним, что до этого фигуристка исполняла свою произвольную программу Outro, поставленную в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова упала после тройного флипа во время показательного номера.