Каррера прокомментировал первое место «Спартака» в турнирной таблице РПЛ
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Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Карррера прокомментировал первое место красно-белых в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров, передает Sport24.
«Я рад за «Спартак», что они сейчас при моем соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», — сказал Каррера.
Напомним, итальянец выигрывал с красно-белыми чемпионат России сезона-2016/2017.
Ранее Каррера прокомментировал переход игрока столичного «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».