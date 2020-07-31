Смолов поделился впечатлениями от игры за «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями от игры за испанскую «Сельту».

«Голы в ворота мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» — отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных мячей, как запомнится и весь период в Испании. В «Сельте» я не первый россиянин, у Валерия Карпина и Александра Мостового — побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным», — передает слова Смолова пресс-служба красно-зеленых.

Смолов провел за «кельтов» 14 матчей, забив два мяча.

Ранее Роман Широков оценил игру Смолова в «Сельте».