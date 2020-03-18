«Зенит» в полном составе пройдет тестирование на коронавирус
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что все игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых пройдет тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, полученные результаты теста позволят скорректировать расписание до 10 апреля.
«Здоровье футболистов, персонала и членов их семей гораздо важнее футбола, поэтому все пройдут обязательный тест на коронавирус. После этого решим, как будем готовиться к возобновлению сезона», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин призвал не унывать из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.