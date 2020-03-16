Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится», — цитирует Федуна Sport24.
Функционер отметил, что в лучшем случае ситуация не улучшится до середины лета.
По мнению Федуна, чемпионат России по футболу необходимо закончить и подводить итоги по текущему положению.
«Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш», — добавил президент красно-белых.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.
Ранее сообщалось, что Минспорта рекомендовало ограничить в России проведение соревнований.