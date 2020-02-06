WADA прокомментировало новость о недопуске России на чемпионат мира — 2022
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало новость о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира — 2022 в Катаре, передает РИА «Новости».
В организации подтвердили, что мировое первенство 2022 года входит в список крупных международных соревнований, на которых российским атлетам дозволено будет выступать только под нейтральным флагом.
В WADA также подчеркнули, что такая мера будет принята в том случае, что Спортивный арбитражный суд (CAS), куда российская сторона подала апелляцию, подтвердит предложенные меры.
В декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за допинговых скандалов.
Ранее сообщалось, что в ФИФА высказались о недопуске России до чемпионата мира — 2022.