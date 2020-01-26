Фигуристы из России повторили рекорд по количеству медалей на ЧЕ

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Российские спортсмены повторили рекорд по количеству медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2020, сообщает ТАСС.

На прошедших соревнованиях в австрийском Граце сборная России завоевала десять из 12 наград, что стало повторением рекорда СССР — тогда спортсмены завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

На соревнованиях в 2020 году россияне дважды занимали весь пьедестал — спортивные пары (Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин) и женское одиночное катание (Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова).

В мужском одиночном катании золото досталось Дмитрию Алиеву, серебро выиграл дебютант турнира Артур Даниелян. В танцах на льду стали первыми Виктория Синицина / Никита Кацалапов, а бронзовые медали завоевал дуэт Александра Степанова / Иван Букин.

Ранее сообщалось, что впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ.