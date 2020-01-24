Глушаков: я оставил позади историю ухода из «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне защищающий цвета грозненского «Ахмата», заявил о том, что оставил позади историю ухода из стана самого титулованного клуба страны. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, у каждого человека свой путь в жизни.

«Мне не нужно никому ничего доказывать. Я такой, какой я есть. Думаю, что я сделал правильные выводы из той истории и отпустил ее. А слухи, которые крутятся вокруг моей персоны, никакого взаимного интереса у меня не вызывают», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Млады-Болеслав» и сборной России Николай Комличенко отправился на медосмотр в московское «Динамо».