«Спартак» разгромил «Сибирь» и продлил победную серию до четырех матчей
Новосибирская «Сибирь» в родных стенах крупно уступила московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча закончилась со разгромным счетом 0:5
Стоит отметить, что для подопечных Олега Знарка эта победа стала четвертой кряду.
КХЛ — регулярный чемпионат
«Сибирь» — «Спартак» — 0:5
0:1 — Цыплаков (Вишневский, Хохлачев) – 01:57' (5x4)
0:2 — Кутейкин (Юньков, Тришин) – 34:11' (5x5)
0:3 — Зубов (Даугавиньш, Рылов) – 37:00' (5x5)
0:4 — Юньков (Хохлачев, Котляревский) – 38:57' (5x5)
0:5 — Ганзл (Даугавиньш, Федоров) – 45:58' (5x4).
Ранее ЦСКА одолел «Металлург» и одержал шестую победу подряд.