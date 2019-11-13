Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.

«Стало известно, что «Лос-Анджелес» уведомил Ковальчука, что в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Он сможет тренироваться с клубом, но выступать за них в официальных матчах не будет», — написал журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

В 2018 году россиянин подписал соглашение с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн. В прошлом сезоне Ковальчук в 64 матчах набрал 34 очка (16+18) при показателе полезности »-26».

Ранее сообщалось, что Ковальчук приблизился к Буре в рейтинге самых забивных игроков НХЛ.