Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
«Стало известно, что «Лос-Анджелес» уведомил Ковальчука, что в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Он сможет тренироваться с клубом, но выступать за них в официальных матчах не будет», — написал журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.
В 2018 году россиянин подписал соглашение с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн. В прошлом сезоне Ковальчук в 64 матчах набрал 34 очка (16+18) при показателе полезности »-26».
Ранее сообщалось, что Ковальчук приблизился к Буре в рейтинге самых забивных игроков НХЛ.