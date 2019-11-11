Клопп: мы сыграли единственно верным способом против «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, игра получилась достаточно содержательной и удачной для мерсисайдцев.

«Мы сыграли единственно верным способом против «Манчестер Сити». Может быть, кто-то другой смог бы добиться результата иначе, но я не представляю себе этого. Было непросто, «горожане» задали высокий темп игры. Где-то нам немножко повезло», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стартовал в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) с худшим результатом за всю карьеру.