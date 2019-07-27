Федерация бокса назвала допущенные организаторами боя Дадашева нарушения

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказался о нарушениях, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса.

В организации уже потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд.

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего).

Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — цитирует Кремлева «Р-Спорт».

Стоит отметить, что Максим Дадашев умер 23 июля в результате полученных в бою с Сабриэлем Матиасом травм.

Ранее стала известна дата вероятного возвращения Гассиева.