Черышев-старший прокомментировал продление контракта сына с «Валенсией»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, поделился мыслями о продлении контракта сына с испаснким клубом, передает ТАСС.

Черышев подписал соглашение с командой до июня 2022 года. В контракте прописан пункт об отступных в размере €80 млн.

«Никаких сомнений в том, оставаться ли в «Валенсии», не было. У Дениса очень хорошие отношения с тренером, который доверяет ему, сын знает его требования. Это тоже очень важно. Здесь все совместилось, все детали паззла сошлись.

Трудностей не было, были небольшие задержки, но они носили другой характер. Денис подписал полноценный контракт, все довольны. Мы прекрасно понимали, какие требования выдвигает главный тренер. Денису нравится, где он сейчас находится, получает огромное удовольствие. Когда зашел вопрос о контракте, сын, естественно, согласился», — заявил Черышев.

Ранее Черышев поделился впечатлениями от подписания контракта с «Валенсией».