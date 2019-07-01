Принц Гарри и Маркл потратили $3 млн на теннисный корт

Принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл потратили $3 млн на ремонт загородной резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре, сообщает «СтарХит».

Изначально в резиденции предполагалось поменять окна, двери и стены. Также пара должна была установить новое освещение в саду и обновить хозяйственные постройки. На это должно было уйти $1,9 млн

Однако по обнародованной 24 июня информации о расходах, на ремонт здания звездная чета потратила $3 млн, что возмутило общественность Англии.

Как сообщают британские СМИ, в резиденции помимо запланированных дверей и окно были поменяны лестницы и старые трубы, таким образом, чтобы можно было установить дровяные печи. Также в Фрогмор-коттедже появились две гардеробные — один для Маркл и один для герцога Сассекского.

Также в здании обновилось полностью оборудование — теперь светом, отоплением и другими электронными приборами можно управлять при помощи мобильного приложения.

А кроме того, на территории резиденции появились теннисный корт и площадка для бадминтона.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек английского «Манчестер Юнайтед» Девид Бекхэм поцеловал в губы свою семилетнюю дочь.