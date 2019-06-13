Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.

Фотографию малыша выложила супруга хоккеиста Яна Тарасенко в своем инстаграме. Ребенок родился всего пять дней назад.

Россиянин завоевал со своей командой Кубок Стэнли прошлой ночью, одолев в решающем матче «Бостон Брюинз» со счетом 4:1.

В 26 матчах плей-офф НХЛ Тарасенко забил 11 голов и отдал 6 передач. Он стал первым воспитанником новосибирской «Сибири», завоевавшим Кубок Стэнли.

Ранее Владислав Третьяк оценил вклад Тарасенко и Барбашева в победу «Сент-Луиса».