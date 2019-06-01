Моуринью: преимущество Роналду — в его ДНК
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».
Моуринью рассказал, какие качества делают португальского форварда особенным игроком.
«Разница между Роналду и другими футболистами — в его голове. Его преимущество — в его ДНК. У него есть амбиции, мотивация, личная гордость, а это твои врожденные качества, купить их нельзя.
Роналду будет таким до конца. Особенность его на психологическом уровне», — цитирует Моуринью Mirror.
В прошедшем сезоне Роналду сыграл за «Ювентус» 43 матча, в которых забил 28 мячей и сделал 13 голевых передач.