Александр Волков опубликовал видео спарринга с Федором Емельяненко

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поделился с подписчиками видео спарринга с соотечественником Федором Емельяненко, который был в 2009 году, передает «Советский спорт».

«Пришло мое время поучаствовать в 10 Years Challenge. Десять лет назад, начало моей профессиональной карьеры, 2009 год. Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой», — написал спортсмен под видео в инстаграме.

За профессиональную карьеру Волков провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед (20 нокаутом) и потерпел семь поражений.

Ранее боец пообещал «навести шороху» в октагоне.