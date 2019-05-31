Александр Волков опубликовал видео спарринга с Федором Емельяненко
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поделился с подписчиками видео спарринга с соотечественником Федором Емельяненко, который был в 2009 году, передает «Советский спорт».
«Пришло мое время поучаствовать в 10 Years Challenge. Десять лет назад, начало моей профессиональной карьеры, 2009 год. Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой», — написал спортсмен под видео в инстаграме.
За профессиональную карьеру Волков провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед (20 нокаутом) и потерпел семь поражений.
Ранее боец пообещал «навести шороху» в октагоне.
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Пятница день спаррингов в нашей команде! ⠀ Пришло моё время поучавствовать в 10 YEARS CHALLENGE. ⠀ 10 лет назад, начало моей профессиональной карьеры, 2009 год. Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой. ⠀ P.S.: Все персонажи вымышленные, любое совпадение с реальными людьми случайно. P.S.:P.S.: Музыкальному треку столько же лет, сколько этой записи #2517 #давайделай ⠀ #10yearschallege #cпарринг #mma #молодость #начало