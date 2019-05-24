Венгер высказался о возвращении в футбол

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Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, увидят ли его вновь в работе, передает «Советский спорт».

Он заявил, что обязательно вернется в футбол. Но пока что не уверен, станет ли опять тренером.

«Я не потерял желания заниматься этим. Футбол по-прежнему является моей страстью. Это все, что у меня есть, единственная область, где я хоть что-то умею. Я осознал, что хочу поделиться приобретенным за жизнь опытом. Она полезна только в том случае, если на ее определенном этапе вы передаете знания. Но путь для этой передачи предстоит выбрать мне. Решение будет принято очень быстро», — приводит слова француза The Guardian.

Венгер отошел от дел в мае 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команды. С «канонирами» тренер выиграл 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

Ранее фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ.