Кучеров попал в список номинантов на престижную награду НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/559/12288559/RTS2GDIF-pic905-895x505-57041.jpg">

Стали известны претенденты на награду «Харт Трофи», сообщает «Советский спорт».

Эта награда вручается хоккеисту, который внес в успехи команды наибольший вклад в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Номинантами стали российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, а также капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Кучеров в текущем сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 (41+87) очков в 82 матчах. Макдэвид набрал 116 (41+75) очков в 78 матчах. Кросби набрал 100 (35+65) очков в 79 матчах.

Ранее капитан «Коламбуса» оценил игру Бобровского.