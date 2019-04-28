Фанат «Ренна» рассказал о конфликте с Неймаром
Болельщик «Ренна» рассказал о конфликте, который произошел у него после матча финала Кубка Франции с форвардом «ПСЖ» Неймаром, передает «Советский спорт».
Матч завершился победой «Ренна» в серии пенальти. После матча Неймар понимался по лестнице на трибунах и затормозил около болельщика, который производил съемку на телефон.
Между футболистом и фанатом произошел короткий диалог, после чего Неймар ударил его в челюсть.
«Я не оскорблял его, я лишь сказал ему, что они очень плохо сыграли. Когда мимо проходили Марко Верратти, Буффон, я сказал им: «Вы — никакие! Идите отсюда. Вперед, «Ренн»!» — приводит слова болельщика L`Equipe.