Партнер Месси по сборной высказался о лидерских качествах игрока

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Хавбек аргентинского «Лануса» Лаутаро Акоста рассказал о лидерских качествах нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

Спортсмены в 2008-м году стали победителями Олимпийских игр в составе национальной команды.

«Месси не похож на стереотипного лидера. Вы не дождетесь от него постоянных мотивирующих разговоров с одноклубниками. Он — другой тип лидера, говорит на поле, и ему требуется кто-то, чтобы поддержать его в этом. Он — замкнутый и очень тихий человек, хотя с некоторыми из коллектива у него более доверительные и близкие отношения. но это нормальная ситуация», — приводит слова Акосты TyC Sports.

В текущем сезоне на клубном уровне Месси провел 42 матча, оформил 45 голов и отдал 21 результативную передачу. «Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее в Сети появилось детское фото Месси с его будущей женой.