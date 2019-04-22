Хавбек «Барселоны» попал в сферу интересов «Челси»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/694/11596694/DTBmu0oXkAAofTy-pic905-895x505-80837.jpg">

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо попал в сферу трансферных интересов лондонского «Челси», сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, английский клуб готов вступить в борьбу за хавбека, если полузащитник Эден Азар в летнее трансферное окно перейдет в мадридский «Реал». Как сообщалось, команды уже ведут переговоры, которые близки к завершению.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Однако закрепиться в стартовом составе хавбек так и не смог.

Он сыграл за каталонскую команду 31 матч в чемпионате Испании (19 — в стартовом составе), забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что названы номинанты на звание лучшего игрока года в чемпионате Англии.