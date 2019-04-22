Хавбек «Барселоны» попал в сферу интересов «Челси»
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо попал в сферу трансферных интересов лондонского «Челси», сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato, английский клуб готов вступить в борьбу за хавбека, если полузащитник Эден Азар в летнее трансферное окно перейдет в мадридский «Реал». Как сообщалось, команды уже ведут переговоры, которые близки к завершению.
Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Однако закрепиться в стартовом составе хавбек так и не смог.
Он сыграл за каталонскую команду 31 матч в чемпионате Испании (19 — в стартовом составе), забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что названы номинанты на звание лучшего игрока года в чемпионате Англии.