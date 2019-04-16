Зидан пообещал улучшить игру «Реала» в следующем сезоне

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о результате матча 32-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Реал» продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 61 очко. Лидирующая «Барселона» набрала 74 балла.

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У идущего вторым «Атлетико» набрано 65 очков.

«Первый тайм мне не понравился, второй был получше — мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а «Леганес» дома не пропускает много.

Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас», — цитирует Зидана AS.

Ранее сообщалось, что Бензема забил в четырех матчах Ла Лиги подряд впервые за три года.