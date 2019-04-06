Бутырская назвала условие, при котором Медведева и Загитова прыгнут четверной

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Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала о том, что поможет Евгении Медведевой и Алине Загитовой прыгнуть четверной, передает «Московский комсомолец».

Сама спортсменка призналась, что пробовала прыгать тройной аксель и даже хотела включить его в программу.Но тогда руководство побоялось неудачи, и прыжок показан не был. Она не исключает, что нынешние фигуристки смогут свариться с поставленной задачей.

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«С ними работают лучшие специалисты. Конечно, тут все покажет лишь практика. Но если девочки очень захотят – смогут», — заявила Бутырская.

На мировом первенстве в Японии Элизабет Турсынбаева впервые в истории женского взрослого фигурного катания исполнила прыжок в четыре оборота на официальном старте.

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